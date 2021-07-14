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Правозащитника Стефановича после обыска задержали и увезли в неизвестном направлении

14.07.2021 12:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Обыск дома у правозащитника Валентина Стефановича завершился, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Правозащитника Стефановича после обыска задержали и увезли в неизвестном направлении

По словам жены Стефановича Алины, обыск закончился в 10.30.

У него изъяли всю технику. Самого правозащитника силовики задержали и увезли.

По сведениям ПЦ «Весна», обыск у Стефановича проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. «В постановлении на проведение обыска указаны две статьи Уголовного кодекса: 342 (организация действий, грубо нарушающих общественный порядок) и 243 (уклонение от уплаты налогов), — говорится в сообщении. — Вероятно, другие правозащитники, к которым сегодня пришли с обысками, проходят по этим же статьям».

Как сообщалось, с обыском пришли и к юристу «Весны» Владимиру Лабковичу. Отсутствует связь с руководителем правозащитного центра Алесем Беляцким.

Обыск проходит у директора просветительского учреждения «Центр правовой трансформации» (Lawtrend) Ольги Смолянко. Об этом она сообщила в «Фейсбуке». Также обыск идет в офисе организации.

Утром в Минске задержан правозащитник и журналист Сергей Сыс. У него дома тоже прошел обыск.

В 8.15 сотрудники департамента финансового расследования КГК пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову. В 9.50 обыск завершился. Изъяты компьютер и телефоны. Самого правозащитника силовики задержали, его статус и местонахождение неизвестны.

 

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Теги: Минск
 
 
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Обыск дома у правозащитника Валентина Стефановича завершился, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».
 
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