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Впервые обнаружен организм с тремя полами

14.07.2021 12:41 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Впервые обнаружен организм с тремя полами
Изображение: Kohei Takahashi
Исследователи из Токийского университета и ряда других японских университетов обнаружили, что зеленые водоросли Pleodorina starrii имеют три разных пола, в том числе «мужской», «женский» и третий пол, который ученые назвали «бисексуальным». Это первый случай обнаружения водорослей трех полов, о чем сообщается в статье, опубликованной в журнале Evolution. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

Как правило, водоросли способны воспроизводиться бесполым (путем клонирования) или половым путем (с партнером) в зависимости от стадии жизненного цикла. Они могут иметь как гаплоидный (одинарный), так и диплоидный (двойной) набор хромосом. Существуют также гермафродитные водоросли, которые могут менять свой пол в зависимости от активных генов. Наличие трех полов, включая гермафродитов, называется триоэцией.


Однако третий пол гаплоидных Pleodorina starrii имеет как мужские, так и женские репродуктивные клетки. Исследователи описывают это как новую гаплоидную систему спаривания, уникальную для водорослей. P.starrii образуют однополые вегетативные колонии из 32 или 64 клеток и имеют небольшие подвижные (мужские) и большие неподвижные (женские) половые клетки. Бисексуальные водоросли могут образовывать либо мужские, либо женские колонии и, следовательно, могут спариваться либо с мужскими клетками, либо с женскими, либо с другими бисексуалами.

Как пишут исследователи, смешанные системы спаривания, такие как триоэция, могут представлять промежуточные состояния эволюционных переходов между раздельнополыми (с самцом и самкой) и однополыми (только с гермафродитами) системами спаривания у диплоидных организмов. Однако о гаплоидных системах спаривания с тремя половыми фенотипами в пределах одного биологического вида ранее не сообщалось.
 
 
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Как правило, водоросли способны воспроизводиться бесполым или половым путем.
 
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