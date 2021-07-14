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Силовики пришли к правозащитникам, журналистам и активистам: обыски в Минске, Гродно, Бресте, в Орше — задержание
Источник материала: UDFК белорусским правозащитникам с утра в среду, 14 июля, пришли силовики. Есть информация про обыски у юриста Владимира Лабковича и у члена Рады незарегистрированной в Беларуси правозащитной организации «Весна» Валентина Стефановича. Также сотрудники ДФР пришли с обыском к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову.
Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. Фото: spring96.org
К правозащитникам в Минске Владимиру Лабковичу и Валентину Стефановичу с обыском силовики пришли рано утром.
Как сообщила жена Валентина Стефановича, обыск у них закончился: силовики забрали всю технику. Правозащитника также увезли. Правозащитники уточняют, что в постановлении на обыск у Стефановича значились две статьи УК: 342 (Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок) и 243 (Уклонение от уплаты налогов).
В 8.15 сотрудники ДФР пришли также к гродненскому правозащитнику Виктору Сазонову, сообщают правозащитники.
Также есть информация о том, что в Минске был задержан журналист и правозащитник Сергей Сыс.
Лидер движения «За Свободу» Юрий Губаревич написал в Facebook, что у них в офисе проходит обыск.
В Орше силовики забрали и куда-то увезли редактора местного портала orsha.eu Игоря Казмерчака, сообщается в соцсетях издания. Казмерчака уже задерживали 8 июля, тогда у него дома прошел обыск. Спустя трое суток журналиста выпустили из СИЗО.
Также, как сообщает «Наша Ніва» сейчас идет обыск у директора правозащитной организации Lawtrend Ольги Смолянко. Про это она успела сообщить на своей странице в Facebook.
Не выходит на связь руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.
Неизвестные пришли в офис благотворительного проекта «Имена». «В офисе „Имён“ какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю», — написала в Facebook основатель «Имен» Катерина Синюк.
«Весна» сообщает, что закончился обыск у правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды. Сейчас его везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск.
Двери в офисе Белорусской ассоциации журналистов выломаны, там силовики, сообщает телеграм-канал БАЖ.
По информации «Нашай Нівы», обыск идет в офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына“».
Глава Белорусского Хельсинкского комитета Олег Гулак написал в Facebook, что ломают двери и к ним в офис.
«Медиазона» сообщает об обыске у брестского правозащитника Кирилла Кофанова из Human Constanta. Кофанов юрист, занимается помощью беженцам в Бресте, аналитической работой.
Напомним, обыски в офисе незарегистрированной правозащитной организации «Весна» проходили в феврале этого года. Тогда Следственный комитет сообщал, что они проводились в рамках расследования дела по уголовной статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».
На прошлой неделе налету подверглись редакции независимых медиа и журналисты. В минувший четверг был заблокирован сайт издания «Наша Ніва», перестал открываться сайт Zerkalo.io. Журналисты и сотрудники «Нашай Нівы» — главный редактор издания Егор Мартинович, редактор Андрей Скурко, шеф-редактор Андрей Дынько, главный бухгалтер Ольга Ракович остаются до сих пор за решеткой. Их подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.
9 июля силовики пришли с обысками к региональным журналистам: в Бресте к Максиму Хлебцу и администратору портала «Виртуальный Брест» Андрею Кухарчику, минскому корреспонденту Onliner Анастасии Занько, редактору Павлу Дайлиду в Ивацевичах, журналистке из Глубокого Татьяне Смоткиной. А также в редакции негосударственных изданий «Информ-Прогулка» (Лунинец), «Ганцавіцкі час» (Ганцевичи) и «Сильные новости» (Гомель).
(Обновляется)
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Силовики пришли к правозащитникам, журналистам и активистам: обыски в Минске, Гродно, Бресте, в Орше — задержание
Не выходит на связь руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.
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