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Владимир Лабкович и Валентин Стефанович. Фото: spring96.org

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Силовики пришли к правозащитникам, журналистам и активистам: обыски в Минске, Гродно, Бресте, в Орше — задержание Не выходит на связь руководитель ПЦ «Весна» Алесь Беляцкий.

К правозащитникам в Минскес обыском силовики пришли рано утром.Как сообщила жена Валентина Стефановича, обыск у них закончился: силовики забрали всю технику. Правозащитника также увезли. Правозащитники уточняют, что в постановлении на обыск у Стефановича значились две статьи УК: 342 (Организация действий, которые грубо нарушают общественный порядок) и 243 (Уклонение от уплаты налогов).В 8.15 сотрудники ДФР пришли также к гродненскому правозащитнику, сообщают правозащитники.Также есть информация о том, что в Минске был задержан журналист и правозащитникЛидер движения «За Свободу»написал в Facebook, что у них в офисе проходит обыск.В Орше силовики забрали и куда-то увезли редактора местного портала orsha.eu, сообщается в соцсетях издания. Казмерчака уже задерживали 8 июля, тогда у него дома прошел обыск. Спустя трое суток журналиста выпустили из СИЗО.Также, как сообщает «Наша Ніва» сейчас идет обыск у директора правозащитной организации Lawtrend. Про это она успела сообщить на своей странице в Facebook.Не выходит на связь руководитель ПЦ «Весна»Неизвестные пришли в офис благотворительного проекта «Имена». «В офисе „Имён“ какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю», — написала в Facebook основатель «Имен»«Весна» сообщает, что закончился обыск у правозащитника и координатора кампании «Правозащитники против смертной казни». Сейчас его везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск.Двери в офисе Белорусской ассоциации журналистов выломаны, там силовики, сообщает телеграм-канал БАЖ.По информации «Нашай Нівы», обыск идет в офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету „Бацькаўшчына“».Глава Белорусского Хельсинкского комитетанаписал в Facebook, что ломают двери и к ним в офис.«Медиазона» сообщает об обыске у брестского правозащитникаиз Human Constanta. Кофанов юрист, занимается помощью беженцам в Бресте, аналитической работой.Напомним, обыски в офисе незарегистрированной правозащитной организации «Весна» проходили в феврале этого года. Тогда Следственный комитет сообщал, что они проводились в рамках расследования дела по уголовной статье «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них».На прошлой неделе налету подверглись редакции независимых медиа и журналисты. В минувший четверг был заблокирован сайт издания «Наша Ніва», перестал открываться сайт Zerkalo.io. Журналисты и сотрудники «Нашай Нівы» — главный редактор издания, редактор, шеф-редактор, главный бухгалтеростаются до сих пор за решеткой. Их подозревают в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.9 июля силовики пришли с обысками к региональным журналистам: в Бресте ки администратору портала «Виртуальный Брест», минскому корреспонденту Onliner, редакторув Ивацевичах, журналистке из Глубокого. А также в редакции негосударственных изданий «Информ-Прогулка» (Лунинец), «Ганцавіцкі час» (Ганцевичи) и «Сильные новости» (Гомель).(Обновляется)