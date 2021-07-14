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В Минске на перекрестке мужчина на скутере врезался в автомобиль

14.07.2021 13:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на перекрестке мужчина на скутере врезался в автомобиль. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, сегодня примерно в 7.50 44-летний водитель скутера двигался по ул.Могилевской со стороны ул.Аранской. На пересечении с ул.Володько при повороте налево он столкнулся со встречным автомобилем "Мазда", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП водитель скутера получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает, что при повороте налево или развороте водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по равнозначной дороге со встречного направления прямо или направо.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"По предварительной информации, сегодня примерно в 7.50 44-летний водитель скутера двигался по ул.Могилевской со стороны ул.Аранской. На пересечении с ул.Володько при...
 
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