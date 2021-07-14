Брестчанин задержан за призывы к протестам

Источник материала: БелТА

14 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте за призывы к протестам задержали пропагандиста фашизма. Такую информацию в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Оперативники областного управления ГУБОПиК установили 46-летнего местного жителя, который в августе прошлого года агитировал протестующих вступать в ультраправую националистическую организацию и участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. Мужчина расклеивал листовки с призывами, а также активно пропагандировал деятельность военизированного формирования в интернете, где администрировал несколько тематических сообществ в соцсетях.

При задержании брестчанин оказал сопротивление милиционерам. В отношении него составлены административные протоколы за пропаганду и публичное распространение нацистской символики (атрибутики), а также неповиновение законному требованию должностных лиц.

Мужчина был неоднократно судим за разбойные нападения и почти 20 лет провел в местах лишения свободы.

Материалы проверки по факту разжигания национальной вражды или розни в ближайшее время будут переданы следователям для дачи правовой оценки действиям задержанного.-0-