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В Бобруйске под колеса легковушки попал велосипедист

14.07.2021 13:01 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Бобруйске под колеса легковушки попал велосипедист, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Дорожно-транспортное происшествие произошло 13 июля в 17.24 в Бобруйске. Двигаясь по ул.Севлиевской на автомобиле Audi А4, 34-летний местный житель совершил наезд на 34-летнего бобруйчанина, который двигался на велосипеде в попутном направлении.

В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.

Сотрудники ГАИ призывают всех участников дорожного движения проявлять особое внимание. "Встречая велосипедистов на дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными при проезде мимо них, ведь любая непредвиденная ситуация может обернуться аварией", - отметили в Госавтоинспекции.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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В результате ДТП велосипедист с травмами госпитализирован.
 
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