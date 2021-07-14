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Погода в СНГ: долгожданная прохлада в столице Казахстана, ливни с грозами в Беларуси
14.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жаркая погода ожидает россиян во второй половине июля и в августе, сообщили в Гидрометцентре. При этом периоды похолодания тоже будут. В Москве сегодня кратковременный дождь, гроза и до плюс 34. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
В столице Казахстана долгожданный дождь. Впервые за последние две недели температура воздуха ниже 35 градусов. Всего плюс 12. Но на большей части страны сохраняется жаркая погода. От зноя жители спасаются у водоемов или в горах. Тяжело приходится и животным. В Национальном парке «Кольсайские озера» в фотоловушку попали взрослые особи барсов уже с подросшими когтями. Видео поможет зоозащитникам сосчитать количество диких кошек в регионе. Пока на территории парка замечены 16 особей.
Армения
В столице Армении сегодня пасмурно, но жара не спадает – плюс 34. Температура воздуха снизится ближе к выходным. Синоптики прогнозируют усиление ветра и даже град во всех районах республики. Впрочем, капризы погоды на планы жителей и туристов не влияют. Сотни людей проводят летние дни на берегах
Беларусь
До плюс 36 ожидается сегодня в Беларуси. В некоторых районах страны пройдут ливни, местами с грозами. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Знойное лето сказывается на урожайности зерна. В этом году собирают 49 центнеров с гектара. В прошлом было 56. В Беларуси уже намолочены первые 100 тысяч тонн зерна. Всего жатву нужно провести на площади более два миллиона гектаров.
Азербайджан
В Баку и на Апшеронском полуострове синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 32. Жители столицы Азербайджана предпочитают проводить время на дачах или на берегу моря. А те, кто вынуждены остаться в городе, стараются надевать легкую тонкую одежду. Дизайнеры советуют выбирать яркие вещи и не носить темных: они притягивают солнечные лучи.
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О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».
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