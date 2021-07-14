Погода в СНГ: долгожданная прохлада в столице Казахстана, ливни с грозами в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жаркая погода ожидает россиян во второй половине июля и в августе, сообщили в Гидрометцентре. При этом периоды похолодания тоже будут. В Москве сегодня кратковременный дождь, гроза и до плюс 34. О погоде в странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В столице Казахстана долгожданный дождь. Впервые за последние две недели температура воздуха ниже 35 градусов. Всего плюс 12. Но на большей части страны сохраняется жаркая погода. От зноя жители спасаются у водоемов или в горах. Тяжело приходится и животным. В Национальном парке «Кольсайские озера» в фотоловушку попали взрослые особи барсов уже с подросшими когтями. Видео поможет зоозащитникам сосчитать количество диких кошек в регионе. Пока на территории парка замечены 16 особей.

Армения

В столице Армении сегодня пасмурно, но жара не спадает – плюс 34. Температура воздуха снизится ближе к выходным. Синоптики прогнозируют усиление ветра и даже град во всех районах республики. Впрочем, капризы погоды на планы жителей и туристов не влияют. Сотни людей проводят летние дни на берегах высокогорного озера Севан. Там открылись три общественных пляжа. Вход свободный. Есть навесы, гардеробные, туалеты. Парковка бесплатная. На пляжах дежурят спасательные службы и бригады медиков.

Беларусь

До плюс 36 ожидается сегодня в Беларуси. В некоторых районах страны пройдут ливни, местами с грозами. Порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. Знойное лето сказывается на урожайности зерна. В этом году собирают 49 центнеров с гектара. В прошлом было 56. В Беларуси уже намолочены первые 100 тысяч тонн зерна. Всего жатву нужно провести на площади более два миллиона гектаров.

Азербайджан

В Баку и на Апшеронском полуострове синоптики прогнозируют облачную погоду, без осадков. Температура воздуха прогреется до плюс 32. Жители столицы Азербайджана предпочитают проводить время на дачах или на берегу моря. А те, кто вынуждены остаться в городе, стараются надевать легкую тонкую одежду. Дизайнеры советуют выбирать яркие вещи и не носить темных: они притягивают солнечные лучи.