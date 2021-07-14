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МТБанк продолжает поглощение "Идея Банк": очередная сделка

14.07.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Набсовет МТБанка решил выкупить бывшее в употреблении имущество Idea Bank (ЗАО «Идея Банк»). Сумма сделки — около 195 тыс. рублей.


Как сообщалось, в апреле 2021 года МТБанк купил 99,99% в Идея Банке. Таким образом белорусский финансовый актив поляка Лешека Чернецкого перешел к семье Алексея Олексина.

Но позже Олексин попал под санкции западных стран, и МТБанк перешел к Ромео Абдо. Этот бизнесмен развивает в Минске торгово-развлекательный центр Galileo и бизнес-центры Rubin Plaza и Silver Tower.
 
Теги: Минск
 
 
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Набсовет МТБанка решил выкупить бывшее в употреблении имущество Idea Bank (ЗАО «Идея Банк»). Сумма сделки — около 195 тыс. рублей.
 
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