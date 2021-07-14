Беларуская журналистка Екатерина Борисевич, отсидевшая 6 месяцев за решеткой за статью о 0 промилле в крови убитого Романа Бондаренко, стала лауреатом международной премии "За свободу прессы 2021"





Как сообщается на сайте премии, присуждение Борисевич этой награды позволяет привлечь внимание к тяжелому положению журналистов в Беларуси.





Журналист Tut.by Екатерина Борисевич была осуждена на полгода за якобы разглашение медицинской тайны (дело Романа Бондаренко). Она была в заключении с 19 ноября 2020 года до 19 мая 2021 года.







