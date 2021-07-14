ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Катерина Борисевич стала лауреатом премии «За свободу прессы — 2021»

14.07.2021 13:05 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич стала лауреатом международной премии «За свободу прессы — 2021», которую вручает Комитет защиты журналистов.

Катерина Борисевич стала лауреатом премии «За свободу прессы — 2021»

Как отмечается в сообщении, присуждение премии Борисевич «позволяет привлечь внимание к тяжелому положению журналистов в Беларуси, которые подвергаются беспрецедентным репрессиям».

Церемония награждения лауреатов премии состоится 18 ноября.

Катерина Борисевич и врач Артем Сорокин были задержаны 19 ноября 2020 года. Поводом стала опубликованная 13 ноября на портале tut.by статья Борисевич, в которой говорилось, что в крови 31-летнего минчанина Романа Бондаренко, умершего от телесных повреждений 12 ноября, не было алкоголя.

Суд по ходатайству государственного обвинителя сделали закрытым. 2 марта Сорокину назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с отсрочкой на год и штрафа в 1.450 рублей, Борисевич приговорили к шести месяцам колонии и штрафу в 2.900 рублей.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Борисевич и Сорокина узниками совести.

Катерина Борисевич вместе с осужденными журналистками телеканала «Белсат» Екатериной Бахваловой (Андреевой) и Дарьей Чульцовой в апреле стали лауреатами премии «Гонар журналістыкі» имени Алеся Липая.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Журналистка портала tut.by Катерина Борисевич стала лауреатом международной премии «За свободу прессы — 2021», которую вручает Комитет защиты журналистов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Четыре грузинских телеканала на сутки прекратили вещание
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by