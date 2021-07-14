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Массовые обыски проходят по всей стране

14.07.2021 13:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Массовые обыски проходят сегодня по всей Беларуси — силовики пришли к правозащитникам, журналистам и политикам.

Массовые обыски проходят по всей стране

Как сообщает БелаПАН, представители силовых ведомств пришли в офис Белорусского Хельсинкского комитета. «В офисе БХК ломают двери», — написал на своей странице в «Фейсбуке» председатель организации Олег Гулак. Других подробностей пока нет.

Основатель проекта «Имена» Екатерина Синюк сообщила, что в офисе «какие-то люди. Судя по всему, ДФР. Пока больше ничего не знаю».

Обыск прошел дома у правозащитника Андрея Полуды прошел обыск. «Его задержали и везут на площадку «Территория прав», где также пройдет обыск», — говорится в сообщении лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Также силовики пришли сегодня в офис движения «За Свободу». Руководитель организации Юрий Губаревич находится на месте.

Об обыске в офисе международного общественного объединения «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» сообщила БелаПАН председатель совета организации Нина Шидловская. По ее словам, в помещении никого из сотрудников объединения нет.

Как сообщалось, рано утром силовики также пришли с обском к правозащитникам лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» Валентину Стефановичу (задержан) и Владимиру Лабковичу. Об этом последний сообщил в «Фейсбуке».

Задержан правозащитник Сергей Сыс.

 

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Массовые обыски проходят сегодня по всей Беларуси — силовики пришли к правозащитникам, журналистам и политикам.
 
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