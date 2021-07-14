Кот похвастался накачанной мышцей и рассмешил всех до слез (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Веселое видео опубликовал ridus.ru .

В ролике кот, словно пушистый тяжеловес, показал свою накачанную мышцу. И выглядит она так, как будто ему нужно в соревнованиях участвовать, а не в гамаке валяться.





Видео набрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев: «Ха-ха, кот — просто красава!», «Когда даже у кота есть «бицуха», а у тебя нет», «Отвянь, кожаный, а то накостыляю», «Это же кот Арнольда Шварценеггера», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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