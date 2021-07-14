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Кот похвастался накачанной мышцей и рассмешил всех до слез (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Веселое видео опубликовал
В ролике кот, словно пушистый тяжеловес, показал свою накачанную мышцу. И выглядит она так, как будто ему нужно в соревнованиях участвовать, а не в гамаке валяться.
Видео набрало более 2 млн просмотров и тысячи комментариев: «Ха-ха, кот — просто красава!», «Когда даже у кота есть «бицуха», а у тебя нет», «Отвянь, кожаный, а то накостыляю», «Это же кот Арнольда Шварценеггера», – писали пользователи Сети.
Фото:
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Веселое видео опубликовал ridus.ru. В ролике кот, словно пушистый тяжеловес, показал свою накачанную мышцу. И выглядит она так, как будто ему нужно в соревнованиях...
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