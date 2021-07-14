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Ветер до 20 м/с и град: 15 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары
Источник материала: ОНТ
15 июля на всей территории республики объявлен оранжевый уровень опасности,
Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, в восточных, а ночью и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы и обильные дожди, в некоторых регионах возможно выпадение града.
Ветер – неустойчивый 3-8 м/с, с порывами до 15-20 м/с при грозах.
Температура воздуха ночью составит +16℃…+22℃, днем будет +29℃… +34℃, в некоторых районах +35℃… +36℃.
Фото: Pixabay
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15 июля на всей территории республики объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет. Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, в восточных,...
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