Ветер до 20 м/с и град: 15 июля в Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары

Источник материала: ОНТ

15 июля на всей территории республики объявлен оранжевый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

Завтра по Беларуси ожидается переменная облачность, в восточных, а ночью и в центральных районах пройдут кратковременные дожди, местами грозы и обильные дожди, в некоторых регионах возможно выпадение града.

Ветер – неустойчивый 3-8 м/с, с порывами до 15-20 м/с при грозах.

Температура воздуха ночью составит +16℃…+22℃, днем будет +29℃… +34℃, в некоторых районах +35℃… +36℃.

Фото: Pixabay

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