Чемпион Европы по футболу Джанлуиджи Доннарумма меняет клубную прописку

Источник материала: ОНТ

Чемпион Европы по футболу и лучший игрок прошедшего турнира Джанлуиджи Доннарумма меняет клубную прописку. Голкипер, который 6 лет играл за «Милан», близок к подписанию контракта с «Пари Сен-Жермен».

Футболист уже попрощался с болельщиками и признался, что теперь и сам будет болеть за «Милан». Эта команда стала первой в его профессиональной карьере. Доннарумма отметил, что решение о переходе далось ему нелегко, но настало время двигаться дальше. Предполагается, что уже 14 июля стороны официально объявят о подписании контракта.

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