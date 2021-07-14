Как организовать качественный отдых для ребенка летом, потратив минимум средств: эффективные советы

Источник материала: ОНТ

Обсуждаем прелести загородной жизни. Дачные поселки, деревни – почему городские жители все чаще делают выбор в сторону жизни вне мегаполиса? И особенно летом? А все просто: там, среди природы и тишины, нет места суете, время идет размеренно, а душе – спокойно. Кстати, психологи считают, что лучше, чем в деревне у любящей бабушки, ребенку нигде не будет.

Чем полезно заниматься ребенку летом и как правильно организовать его деятельность, смотрите в видео:





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