|
Солигорский «Шахтер» покидает футбольную Лигу Чемпионов
Источник материала: ОНТ
Солигорский «Шахтер» покидает Лигу Чемпионов. Наша команда потерпела второе поражение на старте квалификации.
Ответный матч против болгарского «Лудогорца» прошел в Белграде и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кирил Десподов. Напомним, в первой встрече неделю назад чемпион Беларуси проиграл с таким же счетом.
После поражения в квалификации Лиги Чемпионов «Шахтер» продолжит играть в Лиге Конференций – это третий по значимости турнир после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Первым соперником «Шахтера» будет клуб «Фола» из Люксембурга.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Солигорский «Шахтер» покидает Лигу Чемпионов. Наша команда потерпела второе поражение на старте квалификации. Ответный матч против болгарского «Лудогорца»...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)