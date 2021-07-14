Солигорский «Шахтер» покидает футбольную Лигу Чемпионов

Источник материала: ОНТ

Солигорский «Шахтер» покидает Лигу Чемпионов. Наша команда потерпела второе поражение на старте квалификации.

Ответный матч против болгарского «Лудогорца» прошел в Белграде и завершился со счетом 1:0. Единственный мяч на 71-й минуте забил Кирил Десподов. Напомним, в первой встрече неделю назад чемпион Беларуси проиграл с таким же счетом.

После поражения в квалификации Лиги Чемпионов «Шахтер» продолжит играть в Лиге Конференций – это третий по значимости турнир после Лиги Чемпионов и Лиги Европы. Первым соперником «Шахтера» будет клуб «Фола» из Люксембурга.

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