«Состоят в основном из сосудов». Врач рассказал, как надолго сохранить здоровые почки

Источник материала: ОНТ

О поддержании здоровья и укреплении почек рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.





Общими рекомендациями по профилактике заболеваний почек является недопущение обезвоживания организма, но вместе с тем, ограничение употребления жидкости в вечернее и ночное время, соли и кофеина, отказ от курения, здоровый образ жизни. Важно держать свое тело в тонусе и укреплять мышцы живота и таза, не допускать наличия частых хронических инфекций верхних дыхательных путей, контролировать уровень глюкозы крови, правильно питаться и самое главное – ежегодно проходить осмотр у врача. Достаточная витаминизация, микроэлементы калия, натрия, магния, кальция также посодействуют вам в укреплении почек.

Дмитрий Ниткин, профессор, доктор медицинских наук, главный внештатный специалист по урологии и андрологии Министерства здравоохранения Беларуси: «Почки в основном состоят из массы сосудов. Соответственно, все то, что влияет на здоровье сосудов, будет влиять и на здоровье почек. А это правильное питание, борьба с гиподинамией, курением, умеренное употребление алкоголя. Если мы будем вести здоровый образ жизни, это будет работать и на функцию почек и пролонгировать их работу до глубокой старости».

Профессор отметил, что для пациентов с почечными проблемами существуют рекомендации по питанию, так называемая почечная диета:

питьевой режим;

низкое употребление соли;

ограничение животных жиров;

ограничение и правильное употребление белка.

Однако таким пациентам нужно консультироваться со специалистами – диетологом, урологом, которые индивидуально подберут соответствующую диету и рекомендации.

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