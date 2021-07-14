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«Состоят в основном из сосудов». Врач рассказал, как надолго сохранить здоровые почки
Источник материала: ОНТ
О поддержании здоровья и укреплении почек рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Общими рекомендациями по профилактике заболеваний почек является недопущение обезвоживания организма, но вместе с тем, ограничение употребления жидкости в вечернее и ночное время, соли и кофеина, отказ от курения, здоровый образ жизни. Важно держать свое тело в тонусе и укреплять мышцы живота и таза, не допускать наличия частых хронических инфекций верхних дыхательных путей, контролировать уровень глюкозы крови, правильно питаться и самое главное – ежегодно проходить осмотр у врача. Достаточная витаминизация, микроэлементы калия, натрия, магния, кальция также посодействуют вам в укреплении почек.
Профессор отметил, что для пациентов с почечными проблемами существуют рекомендации по питанию, так называемая почечная диета:
Однако таким пациентам нужно консультироваться со специалистами – диетологом, урологом, которые индивидуально подберут соответствующую диету и рекомендации.
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О поддержании здоровья и укреплении почек рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей»...
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