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Полиция Киева применила слезоточивый газ при разгоне митинга ветеранов
Источник материала: ОНТ
В центре Киева, где проходит Всеукраинская акция протеста ветеранов силовых структур, полицейские применили спецсредства,
Ветераны требовали встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, чтобы обсудить вопрос о пересчете пенсий военным и сотрудникам МВД. Разумков ожидаемо на встречу не пришел.
Собравшиеся прорвались к зданию Верховной рады. Протестующих сдерживает полиция.
Силовики уже несколько раз использовали против митингующих слезоточивый газ. Информация о пострадавших пока не поступала.
Фото: depositphotos.com
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В центре Киева, где проходит Всеукраинская акция протеста ветеранов силовых структур, полицейские применили спецсредства, передает БЕЛТА. Ветераны требовали...
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