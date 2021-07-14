Полиция Киева применила слезоточивый газ при разгоне митинга ветеранов

Источник материала: ОНТ

В центре Киева, где проходит Всеукраинская акция протеста ветеранов силовых структур, полицейские применили спецсредства, передает БЕЛТА.

Ветераны требовали встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, чтобы обсудить вопрос о пересчете пенсий военным и сотрудникам МВД. Разумков ожидаемо на встречу не пришел.

Собравшиеся прорвались к зданию Верховной рады. Протестующих сдерживает полиция.

Силовики уже несколько раз использовали против митингующих слезоточивый газ. Информация о пострадавших пока не поступала.

Фото: depositphotos.com

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