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Полиция Киева применила слезоточивый газ при разгоне митинга ветеранов

14.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Полиция Киева применила слезоточивый газ при разгоне митинга ветеранов

В центре Киева, где проходит Всеукраинская акция протеста ветеранов силовых структур, полицейские применили спецсредства, передает БЕЛТА.

Ветераны требовали встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым, чтобы обсудить вопрос о пересчете пенсий военным и сотрудникам МВД. Разумков ожидаемо на встречу не пришел. 

Собравшиеся прорвались к зданию Верховной рады. Протестующих сдерживает полиция.

Силовики уже несколько раз использовали против митингующих слезоточивый газ. Информация о пострадавших пока не поступала.

Фото: depositphotos.com

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В центре Киева, где проходит Всеукраинская акция протеста ветеранов силовых структур, полицейские применили спецсредства, передает БЕЛТА. Ветераны требовали...
 
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