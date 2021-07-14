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Легенда мирового тенниса Роджер Федерер пропустит Олимпийские игры в Токио
Источник материала: ОНТ
Легенда мирового тенниса Роджер Федерер, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде в Токио. Швейцарец отказался ехать на Игры из-за травмы.
Федерер, которому скоро исполнится 40 лет, в прошлом году перенес две операции на колене. На корт он вернулся лишь в конце мая, принял участие в нескольких турнирах и даже дошел до четвертьфинала Уимблдона. Однако старая травма вновь дала о себе знать. Федерер принял решение немедленно начать реабилитацию и пропустит Олимпиаду. Спортсмен отметил, что сыграть в Токио было его мечтой, но сейчас ему нужно поскорее восстановиться, чтобы вернуться в тур.
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Легенда мирового тенниса Роджер Федерер, к сожалению, не сыграет на Олимпиаде в Токио. Швейцарец отказался ехать на Игры из-за травмы. Федерер, которому скоро...
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