В Беларуси стартовало централизованное тестирование в резервные дни

Источник материала: ОНТ

Для тех, кто по уважительной причине не пришел на испытание. В эти минуты стартует централизованное тестирование в резервные дни.

Его сдадут более 900 человек. Большинство покажут знания 14 июля. Второй день – послезавтра. В лидерах по предметам - русский и математика. Правила для прохождения тестов в такие дни ничем не отличаются от обычных. А вот пунктов для сдачи экзаменов 6 – по одному на каждую область. Там же по результатам испытаний абитуриентам выдадут сертификаты. Причем если большинство получит их уже в конце недели, те, кто пройдут тестирование в резервные дни, смогут оценить свои шансы на поступление на следующей неделе.

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