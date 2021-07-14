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Белоруска Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Будапеште
Источник материала: ОНТ
Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Будапеште.
В стартовом матче белоруска встречалась с хозяйкой кортов Тимеей Бабош. В первом сете Саснович не отдала сопернице ни одного гейма – 6:0, во втором при счете 2:0 в пользу белоруски Бабош отказалась от продолжения борьбы из-за травмы. Соперницей Александры Саснович по 1/8 финала будет еще одна венгерская теннисистка Панна Удварди.
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Белорусская теннисистка Александра Саснович вышла в 1/8 финала теннисного турнира в Будапеште. В стартовом матче белоруска встречалась с хозяйкой кортов Тимеей...
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