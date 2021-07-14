Беспорядки в Бейруте: люди требуют прекратить мешать расследованию взрыва в порту

Источник материала: ОНТ

По следам крупнейшего неядерного взрыва в истории. Беспорядки вспыхнули в Бейруте. Полиция разгоняет митингующих с помощью спецсредств.

У дома министра внутренних дел устроили похоронную процессию в память о жертвах взрыва в порту столицы Ливана. Трагедия произошла около года назад. Погибли более 200 человек, тысячи ранены. Но до сих пор виновные не привлечены к ответственности. Люди требуют прекратить «препятствовать расследованию». Они забрасывали правоохранителей камнями, не обошлось без жестких столкновений с полицией.

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