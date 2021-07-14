ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Специалисты отмечают рост численности иксодовых клещей в Минске

14.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Специалисты отмечают рост численности иксодовых клещей в Минске

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска отмечают, что количество иксодовых клещей на территории зеленых зон города выросло, передает sb.by.

По данным многолетних наблюдений и энтомологического мониторинга 2021 года, проведенного на территориях, предназначенных для рекреационных целей, показатель численности иксодовых клещей имеет выраженную тенденцию к росту.

Среди территорий, заселенных иксодовыми клещами в Минске – преимущественно лесные массивы у водохранилища Дрозды, Цнянского водохранилища, лесопарк «Зеленый Луг», Степянский и Слепянский лесные массивы, фруктовый сад по улице Рафиева и лесной массив в Дражне.

Главной мерой борьбы с распространением клещей специалисты санэпидслужбы называют благоустройство и поддержание должного санитарного состояния зеленых зон. При выявлении роста численности иксодовых клещей, проводятся дополнительные химические обработки территорий. С начала 2021 года такие мероприятия уже проведены на площади в 230 га.

На участках обитания иксодового клеща, которые не подлежат специальным обработкам, но активно посещаются населением, руководители субъектов хозяйствования и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить размещение информационных щитов с предупреждением об опасности нападения клещей.

Фото: Pixabay 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска отмечают, что количество иксодовых клещей на территории зеленых зон города выросло, передает sb.by. По...
 
Новости дня
Новости разные
 
БАЖ, «Весна», БХК, БНФ… Список организаций, куда пришли силовики в первой половине дня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by