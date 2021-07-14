Специалисты отмечают рост численности иксодовых клещей в Минске

Источник материала: ОНТ

Специалисты санитарно-эпидемиологической службы Минска отмечают, что количество иксодовых клещей на территории зеленых зон города выросло, передает sb.by.

По данным многолетних наблюдений и энтомологического мониторинга 2021 года, проведенного на территориях, предназначенных для рекреационных целей, показатель численности иксодовых клещей имеет выраженную тенденцию к росту.

Среди территорий, заселенных иксодовыми клещами в Минске – преимущественно лесные массивы у водохранилища Дрозды, Цнянского водохранилища, лесопарк «Зеленый Луг», Степянский и Слепянский лесные массивы, фруктовый сад по улице Рафиева и лесной массив в Дражне.

Главной мерой борьбы с распространением клещей специалисты санэпидслужбы называют благоустройство и поддержание должного санитарного состояния зеленых зон. При выявлении роста численности иксодовых клещей, проводятся дополнительные химические обработки территорий. С начала 2021 года такие мероприятия уже проведены на площади в 230 га.

На участках обитания иксодового клеща, которые не подлежат специальным обработкам, но активно посещаются населением, руководители субъектов хозяйствования и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить размещение информационных щитов с предупреждением об опасности нападения клещей.

Фото: Pixabay

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