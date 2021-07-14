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Белорусские аграрии приступают к сбору урожая

14.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белорусские аграрии приступают к сбору урожая

Горячая во всех смыслах пора у белорусских аграриев. В отдельных районах страны хозяйства приступают к сбору урожая. 

Так, уже убрали около 20 тысяч гектаров озимого ячменя. В лидерах - Гомельская, Брестская и Могилевская области. Также приступили к уборке льна. Но впереди главный экзамен для аграриев – жатва зерновых культур. Собрать будущий хлеб смогут за несколько недель. На контроле и безопасность! Проверить хозяйства и условия труда – задача инспекторов Федерации профсоюзов. Масштабный мониторинг пройдет в каждом регионе страны.

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Горячая во всех смыслах пора у белорусских аграриев. В отдельных районах страны хозяйства приступают к сбору урожая.  Так, уже убрали около 20 тысяч гектаров...
 
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