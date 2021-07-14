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Котенок притворяется спящим, когда его берут на руки, а потом ведет себя, как обычно. Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

14.07.2021 13:19 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Котенок притворяется спящим, когда его берут на руки, а потом ведет себя, как обычно. Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

Забавное видео опубликовал ridus.ru.

В ролике котенок притворился спящим, когда его взяли на руки, а затем снова вел себя, как обычно. Удобный механизм! Главное – вовремя включиться.


Видео набрало более 7 млн просмотров и тысячи комментариев: «Наверное, в прошлой жизни он был сурикатом», «Его просто на паузу поставили», «У вас кот сломался, нажмите перезагрузку», «Рыжий симулянт», «Буду так же делать, когда начальство спросит про отчет», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок притворился спящим, когда его взяли на руки, а затем снова вел себя, как обычно. Удобный механизм! Главное –...
 
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