|
Котенок притворяется спящим, когда его берут на руки, а потом ведет себя, как обычно. Только посмотрите на это! (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Забавное видео опубликовал
В ролике котенок притворился спящим, когда его взяли на руки, а затем снова вел себя, как обычно. Удобный механизм! Главное – вовремя включиться.
Видео набрало более 7 млн просмотров и тысячи комментариев: «Наверное, в прошлой жизни он был сурикатом», «Его просто на паузу поставили», «У вас кот сломался, нажмите перезагрузку», «Рыжий симулянт», «Буду так же делать, когда начальство спросит про отчет», – писали пользователи Сети.
Фото:
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Котенок притворяется спящим, когда его берут на руки, а потом ведет себя, как обычно. Только посмотрите на это! (ВИДЕО)
Забавное видео опубликовал ridus.ru. В ролике котенок притворился спящим, когда его взяли на руки, а затем снова вел себя, как обычно. Удобный механизм! Главное –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)