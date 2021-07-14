Котенок притворяется спящим, когда его берут на руки, а потом ведет себя, как обычно. Только посмотрите на это! (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Забавное видео опубликовал ridus.ru .

В ролике котенок притворился спящим, когда его взяли на руки, а затем снова вел себя, как обычно. Удобный механизм! Главное – вовремя включиться.





Видео набрало более 7 млн просмотров и тысячи комментариев: «Наверное, в прошлой жизни он был сурикатом», «Его просто на паузу поставили», «У вас кот сломался, нажмите перезагрузку», «Рыжий симулянт», «Буду так же делать, когда начальство спросит про отчет», – писали пользователи Сети.

Фото: depositphotos.com

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