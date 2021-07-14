Вынесен приговор страдающему эпилепсией 17-летнему политзаключенному

Источник материала: Салiдарнасць

Никиту Золотарева за «нападение на сотрудников СИЗО» приговорили к 1,5 годам лишения свободы.

Размер компенсации морального вреда в тысячу рублей, которую затребовали оба потерпевшие, суд уменьшил до 500 рублей каждому.

Зимой подросток получил пять лет по делу о «коктейлях Молотова». С учетом изменений в законодательстве Золотареву пересчитали срок, который он провел в следственном изоляторе до суда, и в итоге он будет сидеть 4,5 года.