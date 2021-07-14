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Вынесен приговор страдающему эпилепсией 17-летнему политзаключенному
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Никиту Золотарева за «нападение на сотрудников СИЗО» приговорили к 1,5 годам лишения свободы.
Размер компенсации морального вреда в тысячу рублей, которую затребовали оба потерпевшие, суд уменьшил до 500 рублей каждому.
Зимой подросток получил пять лет по делу о «коктейлях Молотова». С учетом изменений в законодательстве Золотареву пересчитали срок, который он провел в следственном изоляторе до суда, и в итоге он будет сидеть 4,5 года.
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Никиту Золотарева за «нападение на сотрудников СИЗО» приговорили к 1,5 годам лишения свободы.
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