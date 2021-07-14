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Политолог: «Режим приступил к завершающей стадии уничтожения»
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Павел Усов о зачистке гражданского общества.
— Режим приступил к завершающей стадии уничтожения гражданского общества в Беларуси как такового, в его организационной форме, —
В свою очередь, белорусскому демократическому движению, отдельным структурам необходима быстрая институционализация и создание единой политической системы (пока что это поле различных инициатив без слаженного взаимодействия и единой политической воли), которая будет включать в себя: политическую вертикаль, информационную вертикаль, культурно-идеологическую.
Без слаженной модели взаимодействия, которая и будет базовой платформой для Новой Беларуси, политическая значимость альтернативных структур будет стремительно уменьшаться, более того, без должного и нужного применения останется огромный пласт пассионариев (ядро нации), которых выдавливают сегодня из страны.
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Павел Усов о зачистке гражданского общества.
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