Политолог: «Режим приступил к завершающей стадии уничтожения»

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Павел Усов о зачистке гражданского общества.

— Режим приступил к завершающей стадии уничтожения гражданского общества в Беларуси как такового, в его организационной форме, — пишет аналитик. — Будут ликвидированы не только НПО, но политические структуры (движения и партии). Но основная цель это уничтожение политической, культурной и национальной (контр) элиты в Беларуси (какой бы она не была). Элиты, которая продуцирует альтернативные идеи, смыслы и образы. Это ядро пассионарного движения в Беларуси. После чего власти приступят к давлению на само пассионарное сообщество, которое было социальной основой революционного движения в Беларуси 2020.

В свою очередь, белорусскому демократическому движению, отдельным структурам необходима быстрая институционализация и создание единой политической системы (пока что это поле различных инициатив без слаженного взаимодействия и единой политической воли), которая будет включать в себя: политическую вертикаль, информационную вертикаль, культурно-идеологическую.

Без слаженной модели взаимодействия, которая и будет базовой платформой для Новой Беларуси, политическая значимость альтернативных структур будет стремительно уменьшаться, более того, без должного и нужного применения останется огромный пласт пассионариев (ядро нации), которых выдавливают сегодня из страны.

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