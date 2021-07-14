ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием электросамоката в Минске

14.07.2021 13:35 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственное управление УСК по городу Минску устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по городу Минску Екатерина Гарлинская.

"По данным следствия, вечером 12 июля 31-летняя женщина, управляя автомобилем Lada Vesta, двигалась по ул.Калиновского в Минске. Проезжая регулируемый светофорами перекресток, расположенный около дома №70, выполняя поворот направо, она выехала на регулируемый пешеходный переход и совершила наезд на электросамокат под управлением 18-летней минчанки. В результате ДТП девушке причинены телесные повреждения, с которыми ее госпитализировали в учреждение здравоохранения Минска", - рассказали в УСК.

Следователями во взаимодействии сотрудников ГАИ и ГКСЭ проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина. Для установления обстоятельств случившегося назначены необходимые экспертные исследования.

По факту дорожно-транспортного происшествия следователи проводят проверку.

Если вы располагаете какими-либо сведениями о данном происшествии, а также записями видеорегистраторов, обратитесь в УСК по Минску по адресу: г.Минск, ул.Первомайская, 7, или по телефонам 8 (017) 389-55-55 (круглосуточно) и 8 (033) 333-67-19.

За 6 месяцев этого года столичным управлением возбуждено 48 уголовных дел по ч.2-5 ст.317 Уголовного кодекса.

УСК по городу Минску напоминает: переходите проезжую часть в установленных местах. Если это регулируемый переход, то только на разрешающий сигнал светофора. При любых обстоятельствах, готовясь перейти дорогу, остановитесь и осмотрите проезжую часть со всех сторон. Не выходите на проезжую часть из-за транспортного средства или других препятствий, ограничивающих обзорность водителю. Не управляйте транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Соблюдайте дистанцию.-0-

Следователи устанавливают очевидцев ДТП с участием электросамоката в Минске
Фото СК

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если вы располагаете какими-либо сведениями о данном происшествии, а также записями видеорегистраторов, обратитесь в УСК по Минску по адресу: г.Минск,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Вынесен приговор страдающему эпилепсией 17-летнему политзаключенному
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by