Несовершеннолетнему политзаключенному Никите Золотареву вынесен еще один приговор, сообщает в телеграм-канале лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».





«Парня приговорили к полутора годам колонии общего режима по статье 364 Уголовного кодекса (насилие или угроза насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел) за то, что он якобы напал на сотрудника СИЗО и угрожал его родным», — говорится в сообщении.

Путем частичного сложения ранее присужденного наказания (пять лет колонии) с новым, общий срок наказания для Никиты составит четыре с половиной года лишения свободы в воспитательной колонии.

Отмечается, что прокурор Роман Громыко требовал наказать Золотарева двумя годами колонии, но судья Виктор Казачок решил иначе.

Золотарева задержали 11 августа 2020 года — на тот момент ему было 16 лет. Впоследствии его осудили на пять лет лишения свободы за «массовые беспорядки» и незаконные действия с горючими веществами — якобы он бросил в сторону силовиков бутылку с «коктейлем Молотова». По словам отца политзаключенного, сын болеет эпилепсией и рассказывал, что его били во время содержания в СИЗО.

В этот раз Золотарева обвинили в нападении на конвоиров в гомельском СИЗО, где он содержится с августа. По материалам дела, 21 марта Золотарев в служебном кабинете психологической службы отказался выполнять законные требования сотрудников учреждения и пройти в неприбранную камеру после поломки в ней сантехники. Двое конвоиров применили к нему физическую силу и вывели в коридор. Там заключенный сделал подножку одному из конвоиров, и, когда тот упал, схватил его за волосы и шею. Также, по версии следствия, подросток высказывал угрозы насилия в адрес сотрудницы СИЗО.

Золотарев вину признал, но отметил, что это было не нападение, а сопротивление, обусловленное его эмоциональным состоянием. «Я почти два месяца провел в одиночке, а у меня эпилепсия. Я боюсь оставаться один. Кто мне поможет, если у меня будет приступ? Из-за того, что я сижу «по политике», ко мне плохое отношение со стороны сотрудников. Они отводят меня от камер наблюдения в СИЗО и бьют», — цитируют несовершеннолетнего правозащитники.