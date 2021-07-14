БПС-Сбербанк начинает размещение интернет-облигаций по 200 рублей

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Как следует из проспекта эмиссии, размещенного на сайте банка, в этом выпуске 35 тыс. именных, процентных, неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме на общую сумму 7 млн рублей (номиналом 200 рублей каждая).

Доходность (процентов годовых) по интернет-облигациям БПС-Сбербанка 110-го выпуска установлена в размере ставки рефинансирования , устанавливаемой Национальным банком Беларуси (с учетом ее изменений), увеличенной на 6,5 процентного пункта. На данный момент это 15% годовых. Облигации должны быть погашены 15 октября 2021 года.



