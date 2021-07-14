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БПС-Сбербанк начинает размещение интернет-облигаций по 200 рублей
Источник материала: Myfin
Как следует из проспекта эмиссии, размещенного на сайте банка, в этом выпуске 35 тыс. именных, процентных, неконвертируемых облигаций в бездокументарной форме на общую сумму 7 млн рублей (номиналом 200 рублей каждая).
Доходность (процентов годовых) по
интернет-облигациям БПС-Сбербанка 110-го выпуска установлена в
размере
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БПС-Сбербанк с 15 июля начинает размещение интернет-облигаций 110-го выпуска для физических лиц. Номинальная стоимость одной облигации - 200 белорусских рублей....
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