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ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?

14.07.2021 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Всемирная организация здравоохранения постоянно делает отчеты. По последним данным, они заявили, что во всем мире стали алкоголь употреблять больше. Я понимаю, почему – пандемия всех закрыла дома. Как наша страна отправляет эти данные ВОЗ?

ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Есть некие факторы, которые влияют на повышение потребления алкоголя, в том числе и пандемия – люди сидят дома, меньше общаются, меньше двигаются. Поэтому есть некий рост, который Всемирная организация здравоохранения заявила.

Но я хотел бы немножко подправить. У нас все-таки в стране снижается потребление алкоголя. Мы сейчас говорим о цифрах не в целом на душу населения, а +15. У ВОЗ, в принципе, статистика и раньше была такая. У ВОЗ +15, у нас раньше была на душу населения, теперь мы говорим о цифрах, о которых и ВОЗ говорит. В нашей стране снижается потребление алкоголя.

Плюс ко всему, я бы так сказал: продажа алкоголя еще не свидетельствует о потреблении всего этого.

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Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А что с ним делают, если купили? Куда его?

ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?

Иван Коноразов:
Есть еще импорт, экспорт, кому-то сувениры увезли.

Наталья Надольская:
Давайте будем думать, что половину купленного в нашей стране алкоголя увезли на сувениры.

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Алена Родовская:
В нашей стране алкоголь легко доступен, это не Финляндия. Мнения расходятся, и люди говорят о том, что, если бы повысили цены, это стало дороже, может быть, перестали бы пить. Может быть, но мы живем в стране, которая знает, что такое самогонка.

ВОЗ заявил, что в мире стали пить больше алкоголя. А что происходит в Беларуси?

Иван Коноразов:
Алкоголь должен быть качественным и дорогим, это однозначно. И плюс ко всему, должен быть дорогим крепкий алкоголь. Потому что сегодня, если мы прочитаем акцизы на слабый и крепкий алкоголь, у нас небольшая разница, разбежка. Люди предпочитают в таком случае – с учетом абсолютного этанола, содержащегося в алкогольном напитке – покупать крепкие напитки, чем, будем так говорить, более слабые. Поэтому разница должна быть существенная.

 
 
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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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