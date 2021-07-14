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Стало известно, в чем обвиняют аналитика Татьяну Кузину
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Власти намерены раскрыть очередной «заговор с целью захвата власти».
Татьяна Кузина, фото sympa-by.eu
В Минске 13 июля начались судебные слушания по делу
Только сейчас стало известно, по каким уголовным
– часть 6 статьи 16 УК РБ («Соучастие в преступлении»);
– часть 1 статьи 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»);
– часть 3 статьи 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).
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Власти намерены раскрыть очередной «заговор с целью захвата власти».
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