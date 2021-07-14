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Стало известно, в чем обвиняют аналитика Татьяну Кузину

14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Власти намерены раскрыть очередной «заговор с целью захвата власти».

Стало известно, в чем обвиняют аналитика Татьяну Кузину

Татьяна Кузина, фото sympa-by.eu

В Минске 13 июля начались судебные слушания по делу задержанной в конце июня эксперта в сфере госуправления Татьяны Кузиной. Ее адвокат подал ходатайство об изменении меры пресечения в виде заключения под стражу, однако суд первой инстанции (Партизанского района столицы) просьбу не удовлетворил – теперь апелляция рассматривается в Минском городском суде.

Только сейчас стало известно, по каким уголовным статьям обвиняется исследовательница. Похоже, оправдываются самые худшие подозрения экспертного сообщества. В описании апелляции указаны:

– часть 6 статьи 16 УК РБ («Соучастие в преступлении»);

– часть 1 статьи 357 («Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти»);

– часть 3 статьи 361 («Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь»).

 
Теги: Минск
 
 
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Власти намерены раскрыть очередной «заговор с целью захвата власти».
 
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