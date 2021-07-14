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Кремль не стал называть объемы кредитной поддержки Лукашенко

14.07.2021 14:11 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать объемы кредитной поддержки режима Лукашенко в связи с налоговым маневром в России, сославшись на то, что эта сумма еще будет уточняться.

"… будет уточняться, я поэтому сейчас воздержусь от названия какой-то суммы", - сказал он журналистам, передает ТАСС.

По словам Пескова, сумма кредитной поддержки будет уточнена «в ближайшее время».

"Работа ведется и двусторонняя, и по линии правительств. Там [вице-премьер] Оверчук работает, премьеры тоже работают. Поэтому работа ведется на постоянной основе", - уточнил он.

 
 
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал озвучивать объемы кредитной поддержки режима Лукашенко в связи с налоговым маневром в России, сославшись на...
 
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