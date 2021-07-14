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Фото ненадлежащего содержания животных в МТК Мстиславского района оказались недостоверными

14.07.2021 14:17 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

14 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Могилевской области провела проверку по факту распространения в интернете фотоснимков с изображением ненадлежащего содержания крупного рогатого скота в молочно-товарном комплексе "Милейково" ОАО "Натопа-Агро" Мстиславского района. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры области.

В Instagram в группе sos.helpanimals были ранее размещены фотографии с комментариями об издевательствах над животными на указанном предприятии АПК и бездействии его руководства. В результате проверки оказалось, что снимки не соответствуют действительности и вовсе не относятся к МТК "Милейково". "Изображенные на фотографиях животные не содержались не только на указанном животноводческом объекте, но и в целом в Мстиславском районе", - прокомментировали собеседники.

Кроме того, сельскохозяйственный объект во время мониторинга законности в сфере агропромышленного комплекса 2 и 9 июля посещал прокурор Могилевской области Александр Чадюк совместно с прокурором Мстиславского района. При посещении установлено, что практически все поголовье взрослого скота находилось на пастбище, а в комплексе были лишь новорожденные телята. В помещениях для содержания животных велись работы по очистке от органических отходов и последующего их вывоза на поле. Грубых нарушений в области сохранности собственности и содержания крупного рогатого скота не установлено.-0-

Фото ненадлежащего содержания животных в МТК Мстиславского района оказались недостоверными
Фото прокуратуры Мстиславского района

 
Теги: Могилев
 
 
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"Изображенные на фотографиях животные не содержались не только на указанном животноводческом объекте, но и в целом в Мстиславском районе", - прокомментировали...
 
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