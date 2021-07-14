Белорусский рубль укрепился сразу ко всем валютам

Курс доллара снизился ещё на 0,0050 BYN до 2,5613 BYN/USD. Это минимум за 7 календарных дней.





Доллар дешевеет уже четвертые торги подряд. Общее снижение за это время составило 0,0308 BYN. До этого падения было два дня значительного роста, когда курс доллара подскочил на 0,0581 BYN и оказался на максимуме за 77 дней.





Курс евро упал на 0,0210 BYN до 3,0212 BYN/EUR.





Курс российского рубля понизился на 0,0091 BYN до 3,4578 BYN/100 RUB. Напомним, что ещё вчера рубль РФ был на максимуме почти за две недели.





Итоги недели 5—9 июля на валютном рынке РБ

Белорусский рубль завершил неделю ослаблением сразу ко всем валютам. Доллар и евро по итогам торгов в четверг 8 июля подскочили до максимума за 77 и 30 дней соответственно.





курс доллара +0,0317 BYN (+1,25%);

курс евро +0,0429 BYN (+1,43%);

курс российского рубля +0,0071 BYN (+0,21%);





Московская биржа

Российский рубль уступил доллару, но вырос к евро на торгах в Москве.





К полудню курс доллара вырос на 6 копеек до 74,1236 российских рублей, а курс евро упал на 34 копейки до 87,44 RUB/EUR.





ЦБ РФ будет использовать эти значения для определения официальных курсов на завтра.