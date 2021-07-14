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Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии

14.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии - он защищал многих "политических"

Антон Гашинский работал в белорусской адвокатуре с 2004 года. Управляющий партнер адвокатского бюро "Маслов, Гашинский и партнеры", сообщает @nashaniva

Защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, айтишников компании «ПандаДок», автора ютуб-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, в последнее время — задержанную вместе с Протасевичем россиянку Софию Сапегу, преподавательницу БДИУР по «делу студентов» Ольгу Филатченкову.
 
 
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Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии - он защищал многих "политических"
 
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