Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии

Антон Гашинский работал в белорусской адвокатуре с 2004 года. Управляющий партнер адвокатского бюро "Маслов, Гашинский и партнеры", сообщает @nashaniva





Защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, айтишников компании «ПандаДок», автора ютуб-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, в последнее время — задержанную вместе с Протасевичем россиянку Софию Сапегу, преподавательницу БДИУР по «делу студентов» Ольгу Филатченкову.