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Джеки Чан заявил, что хочет вступить в Компартию Китая

14.07.2021 14:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Актер назвал политсилу "замечательной" и подчеркнул, что завидует тем, кто входит в ее состав.



Актер и продюсер Джеки Чан выразил желание стать членом Коммунистической партии Китая. Об этом он заявил во время симпозиума, организованного Китайской ассоциацией кино, сообщила газета South China Morning Post.

Во время мероприятия актер подчеркнул присутствующим, что "гордится тем, что он китаец".

"Я также завидую тому, что вы – члены Коммунистической партии. Я думаю, что Коммунистическая партия замечательна, поскольку все, что она говорит и обещает, обязательно исполняется в течение нескольких десятилетий", – отметил Джеки Чан.

"Я хочу стать членом Коммунистической партии", – заключил он под громкие аплодисменты.

Слова легендарного актера вызвали неоднозначную реакцию в китайских соцсетях. Многие  пользователи указали, что он недостоин членства в партии из-за своего образа жизни. В частности, Чану припомнили внебрачную связь, а также преступления его сына Джейси, связанные с наркотиками.

Напомним, 1 июля Коммунистическая партия Китая отметила столетний юбилей. Сейчас в ее рядах состоит свыше 95 миллионов человек.
 
 
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Актер назвал политсилу "замечательной" и подчеркнул, что завидует тем, кто входит в ее состав.
 
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