Программа «12 шагов» и кураторы. Как работают центры анонимных алкоголиков и сколько их в Беларуси

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А сколько сейчас человек находится на диспансерном учете?





Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:

Сегодня – до трех при соблюдении стойкой ремиссии. То есть когда человек три года не употребляет, тогда ставится вопрос о снятии его с диспансерного наблюдения.

Наталья Надольская:

А есть какие-то цифры, сколько человек на учете всего?

Иван Коноразов:

В среднем около 160 тысяч по всей республике. Это достаточно большая цифра.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Встречи анонимных алкоголиков я видела только в кино американских, когда они там садятся кружочком: «Здравствуйте, меня зовут так-то, я алкоголик». А в Беларуси как проходят встречи?





Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:

Похожим образом. Они во всем мире проходят одинаково. Я больше скажу, у нас сегодня порядка 105 групп в республике. В Минске из них где-то около 30.

Алена Родовская:

Помогают встречи, когда они так кружочком садятся?

Александр Усик:

Помогает частично это. Есть в сообществе так называемая программа «12 шагов» – это путь к трезвости, то, что помогает алкоголику увидеть проблемы. Потому что алкоголь человека вводит в некую иллюзию, и человек, употребляя алкоголь, пребывает в некоем иллюзорном состоянии, те же самые поступки… Допустим, садиться или не садиться за руль. Мне кажется, что любой здравомыслящий человек подумает, что лишат, накажут, не доеду, попаду.

Эта программа «12 шагов» приводит к тому, что человек меняет образ мышления. Суть: алкоголик, который прошел по этой программе, отдает опыт тому, кто хочет стать на трезвый образ жизни.





Алена Родовская:

А кто к вам в основном приходит – те, которые уже пришли кодировку?

Иван Коноразов:

Мы, например, в нашем центре, когда уже занимаемся лечением непосредственно пациентов, оказываем им медицинскую помощь специализированную, сопровождение, на этапе, когда у человека возникает более или менее трезвое осознанное мышление, всегда еще рекомендуем посещать группы анонимных алкоголиков. Потому что есть часть зависимости, которую наши специалисты не могут отработать с зависимым человеком, а может только сообщество анонимных алкоголиков.

Алена Родовская:

А как отработать эту зависимость, если человек еще в полушаге от того, чтобы сорваться, уйти и стать запойным? Вот он стоит и смотрит. Что он должен себе сказать, чтобы не налить рюмочку с утра?





Иван Коноразов:

Например, в сообществе анонимных алкоголиков есть такое правило. Если человек понимает, что он уже зависим и стоит перед выбором…

Алена Родовская:

Мне кажется, что нет такого человека, который бы понимал, что он зависим, перед тем, как его уже отправят в диспансер. Мне кажется, они все верят, что «я не алкоголик».

Иван Коноразов:

Есть такие люди. Не все, конечно, но частично уже приходят к пониманию, что есть проблема, самостоятельно обращаются за медицинской помощью. Например, в сообществе AA всегда говорят: если есть желание употреблять алкоголь, позвони сначала своему, условно говоря, куратору, старшему помощнику, который посоветует, как преодолеть тягу к алкоголю.





Алена Родовская:

А долго люди проходят реабилитацию в подобных заведениях?

Иван Коноразов:

В нашей стране в реабилитационное отделение, если говорить про государственные организации здравоохранения, госпитализация осуществляется на 28 дней. Там тоже реализуется 12-шаговая миннесотская программа. В принципе, она эффективно там реализуется. В Израиле, например, помещение в реабилитационный центр осуществляется на 4-6 месяцев.