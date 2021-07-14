Стало известно о новых обысках в офисах НГО и квартирах экспертов  

В Офисе европейской экспертизы и коммуникации (ОЕЭК) также проходит обыск , сообщила БелаПАН директор организации Светлана Зинкевич.



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По ее словам, об обыске сообщил арендатор помещения. Сотрудников на данный момент в офисе нет.

Офис европейской экспертизы и коммуникации работает в Беларуси с декабря 2011 года. ОЕЭК, как отмечает сама организация, «реализует программы для местных сообществ и организаций на благо развития гражданского общества в Беларуси».

Также обыск проходит в доме у руководителя Центра Мизеса (структурное подразделение закрытого властями аналитического центра «Стратегия») Ярослава Романчука.

Кроме этого представители силовых структур пришли домой к известному в Борисове (Минская область) юристу и правозащитнику Олегу Мацкевичу. По предварительной информации, его увезли в Следственный комитет в Минск. Отмечается, что ранее Мацкевича уже несколько раз вызывали в Борисовский районный отдел Следственного комитета.

Сообщается о задержании после обыска правозащитницы Марины Статкевич, которая долго работала вместе с Олегом Мацкевичем.

Кроме того, рано утром в Мозыре неизвестные стучали в двери квартиры местного правозащитника Владимира Телепуна.

Поступают сообщения, что силовики пришли в Минский международный образовательный центр имени Йоханнеса Рау (IBB).

По данным spring96.org, на 13 часов, задержаны или отвезены на допросы после обысков правозащитники центра Владимир Лабкович, Валентин Стефанович, Елена Лаптенок, Андрей Полуда, Виктор Сазонов, Игорь Казмерчак, а также правозащитники Сергей Сыс и Евгения Бабаева. Не выходит на связь руководитель «Весны» Алесь Беляцкий. Нет информации о местонахождении директора просветительского учреждения «Центр правовой трансформации» (Lawtrend) Ольги Смолянко.

14 июля прошли или проходят обыски дома у общественных деятелей Тамары Мацкевич («Таварыства беларускай школы») и Сергея Мацкевича (центр «Супольнасць»), у руководителя ячейки Свободного профсоюза из Полоцка (Витебская область), правозащитника Николая Шараха, у брестского правозащитника Кирилла Кафанова из организации Human Constanta, в организации «Гендерные перспективы», Центре экономических исследований BEROC, офисе Партии БНФ и Офисе европейской экспертизы и коммуникации. Также под удар попали Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, движение «За Свободу», издание «Имена», «Згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» и другие.