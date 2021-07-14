Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам

Белорусский рубль укрепил свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 июля.





Российский рубль потерял 0,0091 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4578 белорусского рубля за 100 российских, евро 0,0021 пункта — 3,0212 белорусского рубля, а доллар 0,005 пункта — 2,5613 белорусского рубля.

Читайте также: