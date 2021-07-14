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Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам
Источник материала: Навiны
Белорусский рубль укрепил свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 июля.
Российский рубль потерял 0,0091 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4578 белорусского рубля за 100 российских, евро 0,0021 пункта — 3,0212 белорусского рубля, а доллар 0,005 пункта — 2,5613 белорусского рубля.
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Белорусский рубль укрепил свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 июля.
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