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Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам

14.07.2021 14:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский рубль укрепил свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 июля.

Биржа: рубль вырос ко всем основным валютам

Российский рубль потерял 0,0091 пункта и завершил свою сессию на отметке 3,4578 белорусского рубля за 100 российских, евро 0,0021 пункта — 3,0212 белорусского рубля, а доллар 0,005 пункта — 2,5613 белорусского рубля.

 

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Белорусский рубль укрепил свои позиции по итогам торгов на БВФБ 14 июля.
 
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