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Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране

14.07.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Кубы. Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким заявлением выступил министр иностранных дел республики.

Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране

По его словам, американские власти напрямую вовлечены в организацию акций. В частности, Штаты предоставили деньги одной из компаний, которая участвовала в дестабилизации обстановки в стране. И это помимо других крупных сумм, которые Белый дом ежегодно выделяет на содействие подрывной деятельности и создание нестабильности на Кубе.

Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране

Огромную роль в разжигании протестов в стране, по словам главы МИД, сыграли также соцсети. Через них начались манипуляции, подстрекательства к насилию, беспорядкам и даже убийствам. Напомню, антиправительственные акции на Кубе вспыхнули на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. В ходе митингов были задержаны более 100 митингующих. Один человек погиб.

 
 
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Новости Кубы. Куба обвинила США в проведении масштабной медиаоперации по разжиганию протестов в стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С таким...
 
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