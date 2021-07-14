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«Нужно помнить такие страницы истории». Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

14.07.2021 14:45 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Французы отмечают главный государственный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 14 июля 1789 года восставшие парижане штурмом взяли знаменитую крепость-тюрьму.

«Нужно помнить такие страницы истории». Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

Поздравление жителям Франции с национальным праздником направил глава белорусского государства. Александр Лукашенко поблагодарил французов за светлые чувства к Беларуси и напомнил, что в 2021 году в обеих странах отмечают годовщины значимых событий двух мировых войн, уничтоживших десятки миллионов человеческих судеб.

«Нужно помнить такие страницы истории». Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

«Нужно помнить такие страницы истории, чтобы понять, какую высокую цену наши народы заплатили за независимость. Быть осторожными и рассудительными, стремясь за кем-то к изменениям, чтобы под этим флагом не потерять больше, чем приобрести», – обратил внимание белорусский лидер. – «Многие белорусы воевали за Францию, французские братья отстаивали нашу белорусскую землю. Мы, наследники победителей, помним, ценим и гордимся этим».

«Нужно помнить такие страницы истории». Александр Лукашенко поздравил народ Франции с Днём взятия Бастилии

Президент Беларуси пожелал народу Франции солидарности, уверенности в завтрашнем дне и мирного неба над головой.

 
 
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Новости Франции. Французы отмечают главный государственный праздник – День взятия Бастилии. Он уходит корнями в Великую французскую революцию, сообщили в...
 
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