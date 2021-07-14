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Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии

14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие лицензии адвоката Антона Гашинского.

Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии

В комиссии посчитали, что Антон Гашинский неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности, установленные законодательством.

Антон Гашинский является управляющим партнером адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». Работал в адвокатуре с 2004 года.

Защищал россиянку Софию Сапегу, политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, айтишников кампании «ПандаДок», автара ютуб-канала Владимира Неронского и других.

 
 
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Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие его лицензии.
 
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