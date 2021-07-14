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Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии
14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие лицензии адвоката Антона Гашинского.
В комиссии посчитали, что Антон Гашинский неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности, установленные законодательством.
Антон Гашинский является управляющим партнером адвокатского бюро «Маслов, Гашинский и партнеры». Работал в адвокатуре с 2004 года.
Защищал россиянку Софию Сапегу, политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, айтишников кампании «ПандаДок», автара ютуб-канала Владимира Неронского и других.
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Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие его лицензии.
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