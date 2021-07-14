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Шрайбман — о зачистках СМИ и НГО: Это будет продолжаться пока не уничтожат всех или пока не будет приказа остановиться

14.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В среду 14 июля силовики проводят массовые обыски у правозащитников и общественных организаций. Zerkalo попросило аналитика Артема Шрайбмана прокомментировать ситуацию, а также объяснять, связаны ли события этого дня с визитом Лукашенко к Путину накануне.

Для всех, кто наблюдает за всем, что происходит в Беларуси в последние месяцы, зачистка гражданского общества не может быть сюрпризом, считает аналитик.

— [Силовики] уже приходили во все возможные СМИ, некоторые из них закрылись, во многие НГО приходят по второму разу — Белорусскую ассоциацию журналистов, например. Поэтому [в сегодняшних обысках] не вижу ничего выбивающегося из общих тенденций. Происходит уничтожение гражданского общества в ответ на санкции, как и обещано, — объясняет Шрайбман.

Аналитик не видит прямой связи между происходящим сегодня и вчерашним визитом Лукашенко к Путину:

— Репрессии были и до визита в Россию, и будут после. Лукашенко не нужно разрешение Путина, чтобы уничтожать гражданское общество. Он делает это сам, по собственной воле. Можно даже сказать в свое удовольствие, — считает эксперт.

При этом Артем Шрайбман уверен, что говорить об арестах пока рано, ведь после обысков в региональных редакциях арестов практически всех отпустили в тот же день.

— Это будет продолжаться или пока они не уничтожат всех, кого хотят уничтожить, или пока им не будет приказа Лукашенко остановиться. Мест в тюрьмах хватает, поэтому, к сожалению, предстоит полное уничтожение всего, что система считает вражеским, — говорит аналитик. — Еще один вариант окончания репрессий — сопротивление гражданского общества. Но его пока в Беларуси представить сложно.

Напомним, накануне во время общения с Путиным Лукашенко заявил, что в Беларуси очень активно сейчас начали работу в отношении «различных НКО, НПО» и «так называемых западных СМИ, которые тут демократию нам дарили, а фактически насаждали».

 
 
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