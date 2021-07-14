«Достижения никакого нет». Как оценить договоренности Лукашенко и Путина по газу и налоговому маневру

Источник материала: Салiдарнасць

«Филин» объясняет, почему о победе белорусских властей в переговорах с руководством России говорить не приходится.





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После переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о договоренностях между правителями.

Во-первых, цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Во-вторых, достигнуты договоренности о кредитной поддержке нашей страны в связи с налоговым маневром в России.

Как оценивать эти решения? «Филину» помог разобраться старший аналитик центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Цена на газ: Россия добилась желаемого

В этом году цена на российский газ для Беларуси составляет $128,5 за тысячу кубометров. Лукашенко не был ей доволен: говорил, что цена могла бы быть более справедливой. А несколько лет назад белорусские власти неоднократно заявляли, что хотели бы иметь цену на уровне Смоленской области – то есть вдвое ниже.

– Это была давняя цель белорусских властей – снизить цену на газ до внутренней цены России (основной их аргумент в том, что, покупая газ дороже, чем российские предприятия, очень трудно конкурировать с ними). Но как видим, этого снижения не произошло. Другими словами, цена на следующий год будет зафиксирована на желаемом для России уровне, а не на том уровне, о котором давно мечтали белорусские переговорщики, – отметил Иосуб.

Но все ли так плохо для Беларуси? В конце июня «Газпром» повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до 240 долларов за тысячу кубометров (в этом году цены взлетели). Это намного выше, чем теперь платит и будет платить в следующем году Беларусь.

– Газ – товар специфический, цена на него постоянно сильно колеблется, и заметно изменяется от одного хаба к другому. Понятие средней цены достаточно условное. Но понятно, что в среднем Беларусь платить дешевле, чем европейские страны (хотя бывают некоторые исключения – в начале 2020 года был короткий период, когда газовые цены вслед за нефтяными сильно упали и газ в Европе стоил дешевле, чем в Беларуси). Нельзя отрицать, что некоторые льготы у Беларуси при покупке российского газа остаются. Но, повторюсь, это не тот уровень, который хотели бы получить белорусские власти. И трудно спрогнозировать, какой будет цена на российский газ в Европе в следующем году. И даже то, какими будут цены на газ в конце этого года, – отметил Иосуб.

Вместо компенсации за налоговый маневр – кредит

Налоговый маневр в нефтяной сфере в Росии предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее Минск оценил свои потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов и требовал от Москвы компенсации за них. Полтора года назад Лукашенко даже заявлял, что они с Путиным договорились поэтому вопросу.

Теперь же речь идет о «кредитной поддержке». Что это означает?

– Это означает, что ни о какой компенсации договориться не удалось. Кредит и компенсация – это разные вещи. Компенсация подразумевала «дайте нам денег». Но подарков никаких не будет. Максимум что можно получить – кредит, который нужно будет затем отдавать. Можно сказать, что тема компенсации за налоговый маневр в принципе закрыта, – считает Иосуб.

Подписания «дорожных карт» не будет?

Резюме старшего аналитика центра «Альпари Евразия» насчет договоренностей Лукашенко и Путина по газу и налоговому маневру таково:

– Достижения для белорусских властей никакого нет. Эти договоренности – абсолютно в русле российской позиции: пока не будет полной унификации всего и вся, внутрироссийских цен на газ для Беларуси не будет, как не будет и компенсации за налоговый маневр. Собственно говоря, такова была изначально позиция Москвы. Лишь немножко Минску подсластили пилюлю, пообещав кредит, который придется возвращать.

Несколько лет назад именно из-за этих вопросов, который подняла белорусская сторона, Москва предложила Минску подписать дорожные карты по углублению интеграции. Значат ли теперешние договоренности, что они подписаны не будут, несмотря на заявления властей о том, что соответствующий пакет практически готов?

– Предварительно такой вывод можно сделать: если бы о «картах» договорились, то и налогообложение по нефти было бы одинаковым, и цены на газ для Беларуси были бы внутрироссийскими. Но все же далеко идущие выводы делать не стоит, т.к. переговоры ведутся в режиме спецопераций, общественность о их содержании и результатах не хотят информировать. Поэтому приходится делать выводы из обрывков информации, с которой соизволили с нами поделиться. Мы многого не знаем, чтобы точно оценивать ситуацию, – сказал Иосуб.