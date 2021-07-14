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Адвоката Антона Гашинского лишили лицензии
Источник материала: UDF
Антон Гашинский
Защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, айтишников компании «ПандаДок», автора ютуб-канала «Слуцк для жизни» Владимира Неронского, в последнее время — задержанную вместе с Романом Протасевичем россиянку Софию Сапегу, преподавательницу БДИУР по «делу студентов» Ольгу Филатченкову.
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Он защищал многих "политических".
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