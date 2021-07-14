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Власти РБ лишили лицензии адвоката Антона Гашинского
Источник материала: АФН
Адвокат Антон Гашинский, который защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, сообщил, что действие его лицензии адвоката прекращено.
"Квалификационная комиссия по вопросам адвокатской деятельности в Беларуси прекратила действие моей лицензии адвоката",- сообщил Гашинский, передает
Адвокат уточнил, что в комиссии посчитали, что он неоднократно нарушал требования и условия осуществления адвокатской деятельности, установленные законодательством.
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Адвокат Антон Гашинский, который защищал политолога Виталия Шклярова, журналиста Андрея Александрова, россиян Софию Сапегу и Егора Дудникова, сообщил, что...
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