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Существует ли пивной алкоголизм и почему люди пьют безалкогольное пиво? Объясняет психиатр

14.07.2021 15:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Есть стереотип, что от пива не сопьешься. Есть такое понятие, как пивной алкоголизм?

Существует ли пивной алкоголизм и почему люди пьют безалкогольное пиво? Объясняет психиатр

Иван Коноразов, директор медицинского центра, врач-психиатр, нарколог:
Есть такое понятие. Будем так говорить, обыденное понятие, которое употребляют люди, но как такового диагноза «пивной алкоголизм» нет. Есть синдром зависимости от алкоголя, и все, точка. Отдельного диагноза «пивной алкоголизм» нет. И там, и там этанол действующее вещество – молекула С2Н5ОН. Какая разница, в каком напитке эта молекула будет присутствовать?

Александр Усик, член республиканского общественного объединения «Центральная служба анонимных алкоголиков»:
Тем не менее, когда заходишь в магазин, можно встретить антирекламу «употребление спиртных напитков и пива запрещено». Ну нигде же не пишут «с женщинами спать, и с француженками тоже, нельзя». Не пишут же так.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
Я в последнее время не употребляю алкоголь, но позволяю себе выпить безалкогольное пиво. Это что, компромисс? Есть безалкогольное пиво, безалкогольное вино. Что это такое, прокомментируйте.

Существует ли пивной алкоголизм и почему люди пьют безалкогольное пиво? Объясняет психиатр

Иван Коноразов:
Это даже, наверное, не способ обмануть свой организм. Есть определенные модели, будем так говорить, поведения у человека. Если вы употребляли раньше пиво обычное, с содержанием этанола, а сейчас употребляете безалкогольное пиво, просто вы следуете своей же модели поведения употребления, только выбрали уже безалкогольный напиток.

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Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
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