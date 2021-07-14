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В Чаусах при пожаре погибли два человека
Источник материала: БелТА
14 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Чаусах при пожаре погибли два человека, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МЧС.
"13 июля в 14.05 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме по ул.Ивутенко в городе Чаусы Могилевской области. Обнаружены погибшие хозяйка 1953 года рождения, пенсионерка, и ее сын 1974 года рождения, не работавший", - рассказали в пресс-службе.
Причины произошедшего устанавливаются.-0-
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13 июля в 14.05 спасателям поступила информация о пожаре в жилом доме по ул.Ивутенко в городе Чаусы Могилевской области.
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