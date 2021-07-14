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4 абитуриента сдали ЦТ по всемирной истории на 100 баллов

14.07.2021 15:29 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования по всемирной истории и географии уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов по всемирной истории набрали 4 человека из 1 030, пришедших на тестирование. Успешность сдачи тестирования осталась на уровне прошлого года – на ЦТ-2020 100 баллов набрали 6 человек.

На ЦТ-2021 по географии ни один абитуриент не набрал 100 баллов. Такой же результат был и на ЦТ-2020 по данному предмету.

 
 
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Результаты централизованного тестирования по всемирной истории и географии уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
 
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