4 абитуриента сдали ЦТ по всемирной истории на 100 баллов

Источник материала: АФН

Результаты централизованного тестирования по всемирной истории и географии уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.

В этом году 100 баллов по всемирной истории набрали 4 человека из 1 030, пришедших на тестирование. Успешность сдачи тестирования осталась на уровне прошлого года – на ЦТ-2020 100 баллов набрали 6 человек.

На ЦТ-2021 по географии ни один абитуриент не набрал 100 баллов. Такой же результат был и на ЦТ-2020 по данному предмету.